Анонсирован корпус Aerocool Evo Mini в черном и белом варианте

Компания добавила в свой ассортимент новый корпус серии Evo Mini представив черную и белую версию. Стоит отметить, что внутренняя часть выполнена в черном цвете.

Отличительной особенностью корпуса является передняя панель с ARGB-подсветкой, а также верхнее расположение блока питания. Боковая панель выполнена из закаленного стекла.

Корпус Evo Mini может вместить видеокарту длиной до 260 мм (без вентилятора с лицевой панели). Aerocool Evo Mini поставляется с одним 120 мм вентилятором RGB в задней части корпуса. Модель поддерживает установку башенного кулера высотой до 156 мм.

Поддерживаемые материнские платы: Micro ATX / mini-ITX форм-фактора. На переднюю панель можно установить радиаторы сжо до 240 мм. Есть по два 3,5-дюймовых и 2,5-дюймовых крепления для накопителей.

Панель ввода/вывода включает один порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и аудиоразъем.

Стоимость корпуса серии Evo Mini Aerocool не раскрыла.