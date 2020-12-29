Анонсирован кулер для процессора Scythe Mugen 5 Black Edition

Scythe анонсировала кулер для процессора Mugen 5 Black Edition полностью в черном исполнении.

Кулер будет иметь полностью черный радиатор с черным вентилятором Kaze Flex 120 PWM. Mugen 5 Black Edition оснащен инновационным креплением Scythe HPMSIII-S. Кулер поддерживает сокеты AMD и Intel.

120 мм вентилятор Kaze Flex 120 PWM обеспечивает скорость вращения до 1500 об/мин, при уровне шума 29,75 дБА.

В комплект поставки входит термопаста Scythe Thermal Elixer 2, монтажные крепления и фирменная отвертка. Высота кулера составляет 154 мм. Кулер имеет 6 медных тепловых трубок толщиной 6 мм.

Scythe Mugen 5 Black Edition появится на рынке в январе 2021 года.