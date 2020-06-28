Анонсирован монитор AOC U28P2U для китайского рынка

AOC U28P2U имеет диагональ 28 дюймов с разрешением 4K. Монитор обладает фантастическими углами обзора и построена на IPS матрице. В данный момент монитор доступен только для китайского рынка.

Новинка оснащена 60 Гц дисплеем, яркость 350 кд/м2, контрастность 1000: 1. Дисплей покрывает 119% цветового пространства sRGB и 97% значение DCI-P3. Монитор откалиброван с завода. На задней панели расположены разъемы: два порта HDMI 2.0, DisplayPort и четыре порта USB 3.2 G1 Type-A, а также 3,5 мм аудиоразъем. AOC U28P2U поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм. Подставка позволяет регулировать угол наклона, высоту, использовать портретный режим и поворачивать в разные стороны.

Стоимость монитора AOC U28P2U не объявлена.
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