Анонсирован монитор BenQ Mobiuz EX3415R с IPS-панелью и частотой 144 Гц

Новый монитор компании BenQ Mobiuz EX3415R имеет кривизну 1900R. Диагональ монитора составляет 34-дюйма с IPS-панелью и разрешением 3440 на 1440 пикселей. Частота обновления 144 Гц, время отклика G2G 2 мс (MPRT 1 мс).

8-битная панель обеспечивает охват широкой цветовой гаммы DCI-P3 98%. Монитор оснащен поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса. В Mobiuz EX3415R есть игровые настройки, в том числе для гоночных симуляторов. Модель имеет два встроенных динамика и сабвуфер мощностью 5 Вт.

На задней панели есть 3,5 мм аудиоразъем, DisplayPort 1.4, два разъема HDMI 2.0. Подставка обеспечивает регулировку наклону, поворота и регулировку высоты монитора. BenQ Mobiuz EX3415R поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм. В комплектацию входит дистанционный пульт для переключения игровых настроек. Когда монитор поступит в продажу не сообщается.