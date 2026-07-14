Анонсирован монитор Philips 34B2U5900C с технологией Dual Mode

Philips анонсировала новый 34-дюймовый изогнутый монитор Philips 34B2U5900C, отмеченный наградой IF Design Award. Это устройство предназначено для профессионалов, занимающихся созданием цифрового контента, дизайном, видеомонтажом, а также для тех, кто работает в условиях смешанной многозадачности. Монитор отличается безрамочным дизайном, тонким корпусом и широким набором портов, что делает его центральным элементом современной рабочей станции. Ключевая особенность Philips 34B2U5900C - 34-дюймовая изогнутая VA-панель с технологией Dual Mode, позволяющей аппаратно переключаться между двумя режимами работы в зависимости от задач.

В режиме максимальной четкости и детализации монитор обеспечивает разрешение WUHD (5120x2160/5K2K) с частотой обновления 120 Гц. Для ресурсоемких задач, тестирования или приложений, требующих высокой плавности, панель автоматически переключается на разрешение WFHD (2560x1080) с повышенной частотой обновления 240 Гц. Такая адаптивность делает монитор универсальным решением для графических работ и игр. Philips 34B2U5900C разработан для идеальной совместимости с macOS, что особенно актуально для пользователей Mac Studio, Mac mini и MacBook. Интеграция с утилитой macOS SmartControl позволяет удобно управлять настройками экрана напрямую из операционной системы Apple.