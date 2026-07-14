Анонсирован монитор Philips 34B2U5900C с технологией Dual Mode

Philips анонсировала новый 34-дюймовый изогнутый монитор Philips 34B2U5900C, отмеченный наградой IF Design Award. Это устройство предназначено для профессионалов, занимающихся созданием цифрового контента, дизайном, видеомонтажом, а также для тех, кто работает в условиях смешанной многозадачности. Монитор отличается безрамочным дизайном, тонким корпусом и широким набором портов, что делает его центральным элементом современной рабочей станции. Ключевая особенность Philips 34B2U5900C - 34-дюймовая изогнутая VA-панель с технологией Dual Mode, позволяющей аппаратно переключаться между двумя режимами работы в зависимости от задач.

В режиме максимальной четкости и детализации монитор обеспечивает разрешение WUHD (5120x2160/5K2K) с частотой обновления 120 Гц. Для ресурсоемких задач, тестирования или приложений, требующих высокой плавности, панель автоматически переключается на разрешение WFHD (2560x1080) с повышенной частотой обновления 240 Гц. Такая адаптивность делает монитор универсальным решением для графических работ и игр. Philips 34B2U5900C разработан для идеальной совместимости с macOS, что особенно актуально для пользователей Mac Studio, Mac mini и MacBook. Интеграция с утилитой macOS SmartControl позволяет удобно управлять настройками экрана напрямую из операционной системы Apple.
Представлен моноблок ASUS V400 AiO на процессоре Snapdragon …
Компания ASUS представила моноблочный ПК V400 AiO (VM441QA), который основан на восьмиядерной однокристал…
240-Гц монитор Philips Evnia 27M2N5201P оценен в 160 фунтов …
Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 27M2N5201P, которая основана на 27…
Монитор Xiaomi Mini LED G Pro 27Qi 2026 оценили в 350 евро …
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок игровой монитор Mini LED G Pro 27Qi 2026, который изначаль…
Анонсирован монитор Philips 34B2U5900C с технологией Dual Mo…
Philips анонсировала новый 34-дюймовый изогнутый монитор Philips 34B2U5900C, отмеченный наградой IF Desig…
AGON выпустила монитор на WOLED-матрице с 720 Гц…
Конкуренция в сегменте OLED-мониторов становится всё более жёсткой, и производители теперь активно соревн…
Представлен 49-дюймовый монитор AOC AGON PRO AGP497UCZD…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых широкоформатных мониторов моделью AGON PRO AGP497UCZD, которая…
Представлен бюджетный 100-Гц монитор Lenovo ThinkVision E24q…
Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных мониторов моделью ThinkVision E24q-30, которая получила 2…
Представлен бюджетный 275-Гц монитор Skyworth G27Q Pro…
Компания Skyworth пополнила ассортимент доступных геймерских мониторов моделью G27Q Pro, которая получила…
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
Обзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для домаОбзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для дома
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor