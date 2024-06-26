Анонсирован ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 Pro

Компания ZTE объявила, что уже 3 июля состоится презентация первого ноутбука под брендом Red Magic – Gaming Laptop 16 Pro. По данным китайских инсайдеров, лэптоп оснастят 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой от 1,6 ГГц до 5,7 ГГц и TDP 55 Вт, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8 ГБ памяти GDDR6, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и 100-покрытием цветового пространства sRGB, алюминиевым корпусом с полноразмерной клавиатурой, разъемами USB-C и USB-A, интерфейсом HDMI, сетевым портом, ридером карт памяти и 3,5-мм гнездом для наушников и колонок.