Анонсирован ноутбук Xaoxin Pro16 2024 Ryzen Edition

Компания Lenovo анонсировала скорый выход ноутбуков Xiaoxin 14/16 Ryzen Edition и Xiaoxin Pro 14/16 Ryzen Edition, которые будут основаны на процессоре AMD Ryzen 7 8845H. Это 8-ядерное 16-поточное решение с интегрированной графикой Radeon 780M, производительности которой хватит для запуска таких игр, как Cyberpunk 2077, Baldur's Gate и Elden's Ring на средних настройках графики.

Также сообщается, что модель Xiaoxin Pro16 2024 Ryzen Edition получила 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ, батарею ёмкостью 84 Втч и время автономной работы до 11 часов.
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