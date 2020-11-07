Анонсирован обновленный смартфон Samsung Galaxy M21s

Samsung анонсировала обновленный смартфон Galaxy M21s.

Смартфон получил обновленную основную камеру на 64 МП и 32 МП селфи-камеру. Дисплей такой же, как у предшественника 6,4 дюйма AMOLED FHD+. Устройство оснащено платформой Exynos 9611 SoC, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Емкость аккумулятора составляет 6000 сАч с быстрой зарядкой через USB-C 15 Вт.

Устройство работает с коробки на ОС Android 10 с One UI 2.0. Смартфон имеет датчик отпечатков пальцев, функцию распознавания лица, а также технологию Dolby Atmos. Компания Samsung цену на устройство еще не объявила.
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