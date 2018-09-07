Анонсирован смартфон Motorola P30 Play среднего уровня с процессором Snapdragon 625

Состоялся анонс нового смартфона среднего уровня Motorola P30 Play. Гаджет наделен 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1520 на 720 точек и дактилоскопическим сканером. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 625 и 4 Гбайт ОЗУ. В тыльной части установлена сдвоенная камера: она объединяет модули с 13 и 2 млн пикселей. Реализована система фазовой автофокусировки. Емкость аккумулятора равна 3 000 мА.ч, а также работает под управлением ОС версии Android 8.х Oreo. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 5.0. Оценивается новинка в 280 долларов.