OnePlus 16 стал самым продаваемым Android-флагманом

Компания OnePlus отчиталась о первых успехах флагманского смартфона OnePlus 16, который был представлен пару дней назад. Утверждается, что за первый день продаж было реализовано более 70 тысяч смартфонов. Это является лучшим результатом среди Android-флагманов в 2026 году на китайском рынке.

Напомним, что оцененная от 850 долларов новинка имеет в своем оснащении 2-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц, 6,78-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2772:1272 пикселя, яркостью 2000 нит и адаптивной частотой обновления от 1 до 165 Гц (185 Гц в играх), 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, систему охлаждения Ice River, тройную основную камеру с модулями на 200 Мп (двухосевая оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 50 Мп с автофокусом, АКБ ёмкостью 9000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, симметричные стереодинамики, линейный вибромотор по оси X, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.
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