OPPO Find X10 Pro Max оценили в 1015 долларов

Компания OPPO объявила о выходе топового камерофона Find X10 Pro Max, который получил топовую 2-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 9600 Pro с тактовой частотой до 4,55 ГГц и графикой Mali G2-Ultra. Новинка также характеризуется ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2772:1272 точки, частотой обновления от 1 до 144 Гц и максимальной яркостью 2000 нит, тройной основной камерой Hasselblad c тремя 200-Мп модулями, селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт, поддержкой Wi-Fi 7, портом USB Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, корпусом толщиной 8,40 мм и массой 235 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66. Цена базовой версии с 12/256 ГБ составляет эквивалент 1015 долларов.