Анонсирован смартфон Oppo Reno7 Pro League of Legends

Oppo и Riot Games объединились для создания ограниченного издания Reno7 Pro League of Legends, которое было объявлено для китайского рынка. Устройство имеет множество визуальных изменений по сравнению со стандартной версией, включая матовую окраску с меняющимся цветом.

Джинкс, персонаж League of Legends, послужила источником вдохновения для создания устройства, а ее фирменная ракетная бомба представляет собой коробку. В комплект входит чехол Jinx ограниченного выпуска, зарядное устройство на 65 Вт, два шнурка и наклейки. Вы также получаете на телефон тему ограниченного выпуска со специальными значками и анимацией.

Что касается характеристик телефона, вы получаете 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, чипсет MediaTek Dimensity 1200 Max 5G, AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц и аккумулятор на 4500 мАч.