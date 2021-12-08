Анонсирован смартфон Oppo Reno7 Pro League of Legends

Джинкс, персонаж League of Legends, послужила источником вдохновения для создания устройства, а ее фирменная ракетная бомба представляет собой коробку. В комплект входит чехол Jinx ограниченного выпуска, зарядное устройство на 65 Вт, два шнурка и наклейки. Вы также получаете на телефон тему ограниченного выпуска со специальными значками и анимацией.
Что касается характеристик телефона, вы получаете 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти, чипсет MediaTek Dimensity 1200 Max 5G, AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц и аккумулятор на 4500 мАч.