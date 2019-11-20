Анонсирован смартфон Realme X2 Pro Master Edition

2019-11-20, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Realme X2 Pro Master Edition; [98]
Сегодня был анонсирован смартфон Realme X2 Pro Master Edition, который является дизайнерской версией Realme X2 Pro.

Задняя крышка устройства сделана из матового стекла и прошла 32 этапа шлифования. Также здесь применена специальная технология PiroSure для нанесения гравировки с логотипом Realme и подписью дизайнера. Аппарат предложен в двух цветах: бетон и красный кирпич. Cмартфон Realme X2 Pro Master Edition обойдется в 34 999 рупий и выйдет в продажу приблизительно на Рождество.

Смартфон характеризуется 6,5 – дюймовым Full HD+ экраном с каплевидном вырезом и частотой обновления 90 Гц, встроенным в экран дактилоскопом, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, поддержкой бесконтактных платжей, быстрой зарядкой мощностью 50 Вт, основной камерой с главным 64 Мп модулем и стереодинамиками.

Комментарии и отзывы Realme X2 Pro Master Edition
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