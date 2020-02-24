Анонсирован смартфон Realme X50 5G с квадрокамерой и двойной селфи-камерой

Сегодня на рынке был официально представлен главный конкурент Xiaomi Mi 10 - Realme X50 5G. В ассортимент входит три конфигурации памяти: 6/128 ГБ памяти, которая оценена в $528, 8/128 ГБ памяти в $556 и наконец версия 12/256 ГБ памяти обойдется покупателям в $626. В наличии будет присутствовать две расцветки: Moss Green и Rust Red. Уже сегодня стартуют продажи смартфона Realme X50 5G, но пока только в Индии. Сам аппарат характеризуется чипсетом Snapdragon 865 с поддержкой сетей 5G, Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 90 Гц, а также врезанной в экран двойной фронтальной камерой модулями на 32 и 8 Мп, квадрокамерой с основным датчиком на 48 Мп и 20-кратным зумом, поддержкой сверхбыстрой 65-Вт SuperDart Charge зарядки и WiFi 6. Из недостатков новинки можно выделить отсутствие оптической стабилизации в камере, 3,5 мм разъема, пыле- и влагозащиты.