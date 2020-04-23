Анонсирован смартфон Realme X50m 5G с квадрокамерой за $280

Сегодня на рынке был представлен недорогой смартфон с хорошими характеристиками - Realme X50m 5G. Продажи гаджета стартуют в Китае 29 апреля, и обойдётся он покупателям в 280 долларов. Смартфон оснастили однокристальной системой Snapdragon 765G, 6/8 Гб оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6,57-дюймовым Full HD+ экраном с кадровой частотой 120 Гц, двойной селфи-камерой на 16 и 2 Мп, основной квадрокамерой на 48, 8 (ширик), 2 (макро) и 2( портрет) Мп, боковым дактилоскопом, системой охлаждения Liquid Copper Tube Cooling 3.0, поддержкой технологий Dolby Sound и Hi-Res Audio, USB-C, а также аккумулятором на 4000 мАчс поддержкой быстрой 30-Вт зарядки