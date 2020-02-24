Анонсирован недорогой смартфон Sony Xperia 10 II с чипсетом Snapdragon 665

2020-02-24, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Xperia 10 II; [95]
Компания Sony пополнила свой ассортимент недорогих смартфонов моделью Xperia 10 II. Итак, новинка характеризуется однокристальной системой Snapdragon 665 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610, основной тройной камерой с основным модулем на 2 Мп и двумя дополнительными на 8 и 8 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6-дюймовым OLED CinemaWide Full HD+ дисплеем с соотношением сторон 21:9, степью защиты от воды и пыли IP65/68, операционной системой Android 10, а также аккумулятором на 3600 мАч. Данных о точной цене новинки пока нет, но известно, что гаджет будет стоить не выше $285.


Комментарии и отзывы Xperia 10 II
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor