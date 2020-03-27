Анонсирован смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G за 350 евро

Сегодня на европейском рынке был представлен смартфон Xiaomi Mi 10 Lite, который имеет поддержку сетей пятого поколения. Аппарат можно будет приобрести за 350 евро. Новинку оснастили однокристальной системой Snapdragon 765G, 6,57-дюймовым AMOLED Full HD+ дисплеем со врезанной фронтальной камерой на 16 Мп, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, основной квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, батареей мощностью 4160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, а также модулем бесконтактных платежей NFC. Гаджет весит 192 г и имеет толщину 8 мм. В наличии представлено три расцветки: сине-зелёная, серая и перламутрово-белая.