Анонсирован смартфон среднего уровня Motorola P30

2018-08-20, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Motorola P30; [114]
Состоялся анонс смартфона среднего уровня под названием Motorola P30. Гаджет наделен 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2246 на 1080 точек и сканером отпечатков пальцев. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 636 и 6 Гбайт ОЗУ. Основная камера сочетает 16 МП модуль OV16B с апертурой f/1.8 и дополнительный 5 МП. Фронтальная камера имеет 12-мегапиксельный сенсор с апертурой f /2.0. Емкость аккумулятора равна 3 000 мА.ч, а также работает под управлением ОС версии Android 8.0 Oreo. В розницу аппарат поступит в начале осени. Предлагается девайс в черном, белом и градиентном цветовом исполнении по цене 304 доллара.


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