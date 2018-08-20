Анонсирован смартфон среднего уровня Motorola P30

Состоялся анонс смартфона среднего уровня под названием Motorola P30. Гаджет наделен 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2246 на 1080 точек и сканером отпечатков пальцев. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 636 и 6 Гбайт ОЗУ. Основная камера сочетает 16 МП модуль OV16B с апертурой f/1.8 и дополнительный 5 МП. Фронтальная камера имеет 12-мегапиксельный сенсор с апертурой f /2.0. Емкость аккумулятора равна 3 000 мА.ч, а также работает под управлением ОС версии Android 8.0 Oreo. В розницу аппарат поступит в начале осени. Предлагается девайс в черном, белом и градиентном цветовом исполнении по цене 304 доллара.