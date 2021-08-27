Анонсирован сверхширокоугольный монитор Samsung LS49A950UIU

Компания Samsung анонсировала сверхширокоугольный монитор Samsung LS49A950UIU с разрешением 5120 × 1440 пикселей.

49-дюймовый монитор имеет изогнутую (1800R) VA-панель с технологией QLED, временем отклика G2G 4 мс и частотой обновления 120 Гц. 10-битная панель с коэффициентом контрастности 3000: 1 и яркостью 350 кд/м2 обеспечивает качественное изображение и яркие цвета. Монитор соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400. Цветовой охват составляет 95% цветовом гаммы DCI-P3.

Монитор идеально подходит для творческих пользователей, где важным критерием является большое рабочее пространство. Модель оснащена широкими возможностями по настройке изображения. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон монитора, высоту и повороты в стороны. Кроме того, его можно установить на стену с помощью поддержки кронштейна VESA 100 на 100 мм.

Задняя панель включает следующие разъемы: USB-C с питанием 90 Вт, три порта USB-A 3.0, порт LAN, аудиоразъем 3,5 мм, порт DisplayPort и два порта HDMI. Кроме того, этот монитор также оснащен двумя встроенными динамиками, переключателем KVM, а также технологией предотвращения мерцания, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя.

Монитор Samsung LS49A950UIU будет доступен в Европе. Оценен он в 1200 евро.
Комментарии и отзывы Samsung LS49A950UIU
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