Анонсирован выход INOI 6 Lite с емкой батарейкой

В продажу поступил смартфон INOI 6 Lite с экраном 5,5 дюймов и аккумулятором емкостью 4750 мА*ч. При средних нагрузках устройство способно работать без подзарядки до трех суток. Размер смартфона 72х10х150, а вес – 171,9 грамм.

Как и все устройства бренда, INOI 6 Lite выглядит стильно и аккуратно. Смартфон с большим дисплеем 5,5 дюймов, популярным соотношением сторон 18:9 и разрешением экрана 1440*720 пикселей.

Смартфон понравится любителям фото и видеосъемок. Устройство оснащено двойной камерой 13 Мп, а также фронтальной – 8 Мп. Быструю работу интерфейса обеспечивает 4-ядерный процессор Mediatek MTK6580 вместе с чистым Android 7.0. Оперативная память – 1 Гб, встроенная – 8 Гб с возможностью расширения до 32 Гб.

INOI 6 Lite уже доступен в черном и золотом цвете на сайте inoi.com. Стоимость – 5990 рублей.