Анонсирована колонка SVEN PS-77 для любителей активного отдыха

SVEN подготовила приятный сюрприз для любителей активного отдыха. Новая портативная акустика SVEN PS-77 отлично выглядит, мало весит, умеет все самое необходимое, защищена от погодных сюрпризов и может крепиться к рюкзаку. Она просто создана для походов и пикников.

Портативная колонка SVEN PS-77 - маленький, но выносливый экстремал. Она весит всего 210 граммов, и при этом имеет емкую батарею и достаточно громкий звук. Благодаря влагозащищенной конструкции новинка способна вынести испытания росой и дождем. Удобная застежка-карабин позволяет крепить акустику к одежде, рюкзаку или просто повесить на ветку. Что касается возможностей воспроизведения – то и здесь у PS-77 все отлично. Акустика поддерживает как традиционное проводное, так и беспроводное соединение с источником звука. Колонка демонстрирует уверенную связь по Bluetooth на расстоянии до 10 метров. А еще она может проигрывать музыку с microSD-карт и ловить FM-радио. Портативная акустика SVEN PS-77 выпускается в четырех вариантах отделки – с желтой, синей, белой и зеленой окантовкой. Прорезиненный корпус новинки выглядит аккуратно – на нем не остается следов от пальцев. И, что немаловажно – он очень приятен на ощупь.