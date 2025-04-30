Анонсирована портативная акустика DIGMA D-MC1700

DIGMA анонсирует выпуск новой портативной акустической системы – D-MC1700, которая станет настоящим центром любой вечеринки. Компактный, но мощный «кубик» создан для тех, кто ценит качество звука, функциональность и атмосферу праздника. DIGMA D-MC1700 — это не просто колонка. Это настоящий музыкальный центр с пиковой мощностью 60 Вт (30 Вт RMS), оснащённый двухполосной аудиосистемой: высокочастотным динамиком 2" и низкочастотным 6,5". Звук получается объёмным, чистым и насыщенным — как для домашних вечеринок, так и для выездных мероприятий.

D-MC1700 поддерживает все популярные форматы воспроизведения — MP3, WAV, WMA, FLAC — с флешек (до 32 Гб), карт памяти microSD, а также через Bluetooth 5.3. Быстрая и энергоэффективная беспроводная связь позволяет легко подключать смартфоны, планшеты или ноутбуки. Также доступны AUX-вход (3.5 мм), FM-радио (87.5–108 MHz) и True Wireless Stereo (TWS) — технология, позволяющая объединить две колонки в полноценную стереопару. Стоимость устройства составит от 8890 рублей.