Анонсированы Honor Watch GS3 и Earbuds 3 Pro

Honor анонсировала свои флагманские телефоны серии Magic4, но они были не единственными новыми устройствами, показанными на сцене. Генеральный директор Джордж Чжао также представил смарт-часы Honor Watch GS3 и беспроводные наушники Earbuds 3 Pro.

Часы GS3 были анонсированы в Китае в начале этого года. Они оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а материал ремешка зависит от цвета часов. Цвета Ocean Blue и Classic Gold оснащены кожаными ремешками Nappa, а версия Midnight Black имеет каучуковый ремешок. Watch GS3 получает новый восьмиканальный оптический датчик сердечного ритма PPG, а также круглосуточное отслеживание кислорода в крови, а также встроенное отслеживание сна. Часы могут отслеживать более 100 спортивных режимов и оснащены двухчастотным приемником GNSS, который поддерживает все пять основных глобальных стандартов позиционирования.

Беспроводные наушники Honor Earbuds 3 Pro оснащены 11-мм драйверами, ANC и возможностью измерять температуру тела. Срок службы батареи составляет 24 часов с зарядным чехлом. Наушники Earbuds 3 Pro выпускаются в белом и сером цветах по цене 199 евро. Информация о доступности пока не раскрыта.