Анонсированы Huawei Watch GT 3 и FreeBuds Lipstick

Наряду с европейским дебютом смартфона nova 9, Huawei анонсировала новые умные часы под названием Watch GT 3, а также новую пару беспроводных наушников под названием FreeBuds Lipstick.

Watch GT3 выпускаются в размерах 42 мм и 46 мм, и, по сути, две модели представляют собой слегка измененные версии Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro с заметным изменением, заключающимся в отсутствии eSIM. 42-миллиметровая версия оснащена 1,32-дюймовым AMOLED-экраном, а более крупная 46-миллиметровая модель получает более широкую 1,46-дюймовую панель AMOLED. Одна из наиболее примечательных новых функций серии GT 3 - это технология Huawei Healthy Living Clover, которая дает вам ежедневные задачи для упражнений, сна и ходьбы. Также есть обновленный оптический датчик сердечного ритма TruSeen пятого поколения от Huawei, измерение и отслеживание SpO2 на устройстве для более чем 100 спортивных режимов. Обе модели GT 3 оснащены встроенной памятью объемом 4 ГБ, обладают водонепроницаемостью 5 атм и совместимы с телефонами Android и iOS.

Корпус наушников FreeBuds Lipstick напоминает губную помаду, по сути это все те же FreeBuds 4, но в эксклюзивном корпусе изготовленный из нержавеющей стали, с эксклюзивным красным цветом. Они будут продаваться по цене 249 евро и будут доступны в ограниченном количестве.