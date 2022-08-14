Анонсированы беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro

В ближайшее время состоится презентация новых продуктов компании Xiaomi, среди которых Redmi K50 Extreme Edition, Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi Tablet 5 Pro с 12,4-дюймовым экраном. Также производитель анонсировал новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro. Благодаря тизеру мы можем как выглядят наушники. Buds 4 Pro получат внутриканальный дизайн и золотую цветовую гамму.
Xiaomi Buds 4 Pro оснастят системой шумоподавления от ветра и объемного звучания. Также наушники получат сверхнизкую задержку 59 мс и до 36 часов автономной работы. Информация о цене модели не сообщается.