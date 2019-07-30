Анонсированы характеристики Linux-смартфона Librem 5

Librem 5 получит 5,7-дюймовый ips-экран с разрешением 720x1440 пикселей и i.MX8M-soc от NXP. Содержит четыре ядра Cortex-A53 с максимальной частотой 1,5 ГГц и эффективное ядро ​​Cortex M4 для простых задач. К этому добавляется 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти EMMC. Также включает в себя модем Gemalto PLS8 для 3G и 4G, чип Teseo LIV3F gnss / gps и 802.11n wifi с bluetooth 4. Спереди находится 8-мегапиксельная камера, а сзади одна из 13 Мп. Аккумулятор емкостью 3500 мАч . Единственное проводное соединение - через usb type-c. Librem 5 - это смартфон на базе Linux, что означает, что он может работать и в других дистрибутивах Linux, помимо стандартной ОС. По умолчанию он работает на PureOS, который включает в себя браузер Tor .