Смартфоны серии Samsung Galaxy S27 получат разные процессоры

В базе NBD обнаружились сведения о смартфонах серии Samsung Galaxy S27, официальный релиз которых ожидается в начале следующего года. Итак, базовые флагманы Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus оснастят фирменной 2-нанометровой однокристальной системой Exynos 2700, Galaxy S27 Pro – новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Galaxy S27 Ultra – чуть более мощным Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. При этом базовая конфигурация у всех начинается с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Смартфоны также получат дисплеи с диагональю 6,3 дюйма, 6,7 дюйма, 6,5 дюйма и 6,9 дюйма соответственно. Таким образом, корейский гигант разделит свои новые флагманы на более производительные и менее производительные с помощью их аппаратной основы. Остальные производители актуальных флагманов уже перешли на схожее разделение. Например, Xiaomi 18 Pro оснастили Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Xiaomi 18 Pro Max — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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