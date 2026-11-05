Apple будет проверять контент в iCloud

Компания Apple начнёт проверять общедоступные ссылки iCloud на наличие вредоносного контента с выходом iOS 27.3 и других операционных систем версии 27.3. Речь идёт о файлах, фотографиях и других материалах, доступ к которым можно получить по ссылке без дополнительных разрешений. «Когда вы делитесь объектом, доступным всем, у кого есть ссылка, в iOS, iPadOS, macOS и visionOS версии 27.3 или новее, этот контент становится доступен Apple для проверки на наличие вредоносных материалов», — говорится в документе технической поддержки компании. При этом публикация материалов через iCloud с разрешением «Все, у кого есть ссылка» означает, что они больше не защищены сквозным шифрованием.

Apple не уточняет, что именно подразумевается под «вредоносным контентом». Однако новая мера появилась на фоне требований активистов усилить борьбу с запрещёнными материалами, которые хранятся в iCloud. Ранее протестующие призывали компанию активнее противодействовать распространению подобных материалов, в том числе созданных с помощью приложений для генерации дипфейков. Apple оставляет за собой право перемещать, отклонять, изменять, удалять или полностью уничтожать любой вредоносный контент, который пользователь пытается загрузить. Кроме того, компания может заблокировать или отключить учётную запись, запретить создание новой, а в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы. Это весьма суровые меры, но, видимо, они необходимы.
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