Apple будет проверять контент в iCloud

Apple не уточняет, что именно подразумевается под «вредоносным контентом». Однако новая мера появилась на фоне требований активистов усилить борьбу с запрещёнными материалами, которые хранятся в iCloud. Ранее протестующие призывали компанию активнее противодействовать распространению подобных материалов, в том числе созданных с помощью приложений для генерации дипфейков. Apple оставляет за собой право перемещать, отклонять, изменять, удалять или полностью уничтожать любой вредоносный контент, который пользователь пытается загрузить. Кроме того, компания может заблокировать или отключить учётную запись, запретить создание новой, а в случае необходимости обратиться в правоохранительные органы. Это весьма суровые меры, но, видимо, они необходимы.