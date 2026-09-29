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Флагман Xiaomi 18 получит ёмкую батарею

Китайский информатор The Panda is Bald раскрыл подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 18, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,4-дюймового плоского экрана M11 с разрешением 1,5K, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, батареи ёмкостью 7200 мАч, поддержки 100-Вт проводной и беспроводной зарядок, а также тыльной камеры с модулями на 200 Мп (датчик оптического размера 1/1,28 дюйма), 200 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик). Предполагается, что Xiaomi 18 дебютирует в Китае в декабре этого года. Старшие модели Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max были представлены в Китае 23 сентября этого года.

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