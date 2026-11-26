В России представлены Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max

OPPO вывела на российский рынок флагманские аппараты Find X10 и Find X10 Pro Max, а также сообщила, что реализация начнётся 26 ноября. Ключевой чертой линейки Find X10 стали камеры Hasselblad, обеспечивающие достоверную передачу оттенков, освещения и текстуры. В Find X10 установлены два модуля Hasselblad с разрешением 200 Мп, тогда как в Find X10 Pro Max их три. Помимо этого, обе новинки обрели переработанный корпус из матового стекла и экраны ProXDR с узкими симметричными рамками. За быстродействие и время работы отвечают топовые чипы MediaTek Dimensity вместе с кремний-углеродными батареями на 8 000 мАч. Управление смартфонами построено на ColorOS 17, где появились свежие ИИ-инструменты для съёмки и бытовых сценариев.

В обеих моделях главный модуль и телеобъектив оснащены сенсорами на 200 Мп. Подобное разрешение позволяет не терять текстуру и мелкие элементы, различимые при приближении кадра. Ультраширокоугольный модуль Find X10 ведёт съёмку в 50 Мп, а в Find X10 Pro Max он тоже получил датчик на 200 Мп. В Find X10 Pro Max высокое разрешение не теряется ни на крупных планах, ни на панорамных пейзажах. За достоверную цветопередачу отвечает датчик цветокоррекции на 24 канала. Спектр освещения анализируется им, что позволяет точнее воспроизводить оттенки кожи при смешанном свете. Если света достаточно, обычный режим «Фото» пишет кадры в 26 Мп, а при недостатке освещения переходит на 12 Мп ради снижения шумов. В режиме высокого разрешения Hasselblad при хорошем свете можно снимать в 50 Мп на пяти фокусных расстояниях. В режиме «Мастер» на Find X10 Pro Max параметры съёмки настраиваются вручную, а кадр сохраняется в RAW с разрешением до 50 Мп. Обе модели поддерживают работу с внешней оптикой OPPO Hasselblad. Возможности телеобъектива при съёмке дальних объектов расширяет телеконвертер. В обеих моделях «Кадрирование LUMO» подсказывает варианты композиции непосредственно в видоискателе. К примеру, аппарат способен предложить, как показать человека крупным планом либо оставить в кадре больше окружающих деталей. На Find X10 Pro Max режим Hasselblad «Мастер» даёт возможность вручную выставить параметры съёмки и сохранить кадр в RAW с разрешением до 50 Мп. Режим Hasselblad XPan создаёт широкие кадры в пропорции 65:24, а также позволяет свести три снимка подряд в единую панораму.

Смартфоны получили плоские экраны ProXDR: 6,59” у Find X10 и 6,78” у Find X10 Pro Max. Симметричные рамки имеют ширину 0,99 мм и 1,15 мм соответственно. Яркость по всей площади доходит до 2 000 нит, а пиковая при просмотре HDR-контента — до 3 600 нит. Обе модели оснащены кремний-углеродными батареями с типичной ёмкостью 8 000 мАч, поддерживают проводную зарядку SUPERVOOC™ на 80 Вт и беспроводную AIRVOOC™ на 50 Вт. Find X10 построен на MediaTek Dimensity 9600M, а Find X10 Pro Max — на MediaTek Dimensity 9600 Pro. Управление обоими аппаратами ведёт ColorOS 17.

В ColorOS 17 за плавные переходы и световые эффекты при касании отвечает обновлённый движок Luminous Rendering. К примеру, «Живые часы» изменяют масштаб и позицию при переключении с экрана блокировки на главный экран. Движок Laminar Flow позволяет приложениям дольше оставаться в памяти, чтобы после переключения работа продолжалась с того же места. В Галерее ИИ Фотоагент предлагает корректировки с оглядкой на содержание кадра и даёт менять свет, цвет либо композицию по текстовому описанию. Функция «Подбор стиля» переносит оттенки и освещение с фотографии-образца. Для работы ИИ Фотоагента нужен интернет, причём количество бесплатных обработок ограничено. ИИ Пространство разума сохраняет содержимое экрана по нажатию кнопки быстрого доступа. Сохранённые материалы допускается объединять в «Умные коллекции» — например, в подборку идей и изображений для будущей съёмки.