Анонсированы новые беспроводные наушники OnePlus Bullet Wireless

Эти наушники-вкладыши могут проработать 5 часов в автономном режиме от 10-минутной зарядки через USB-C.После выхода в свет своих лучших наушников Bullets V2, выпущенных в 2016 году, OnePlus вернулась на рынок аудиотехники с набором доступных Bluetooth-наушников - Bullets Wireless. Они были объявлены вместе с новым телефоном OnePlus 6 , они будут доступны в конце июня за 69 долларов или 69 фунтов стерлингов. Они выглядят как многие другие наушники-вкладыши, но у них есть несколько отличительных особенностей.

Для начала, они заряжаются через USB-C вместо Micro-USB. Это позволяет невероятно быстро их заряжать, и OnePlus говорит, что его функция быстрой зарядки дает вам 5 часов непрерывного звука всего за 10 минут зарядки.Bullets Wireless рассчитаны на 8 часов автономной работы при умеренном уровне громкости. Чтобы сохранить время автономной работы, наушники автоматически отключится через 5 минут бездействия.OnePlus также рекламирует специальную функцию паузы / воспроизведения. Когда наушники соединены друг с другом(магнитом), ваша музыка приостанавливается; когда они разделены, она возобновляется. Однако функция работает только с телефонами OnePlus 5, 5T и 6.