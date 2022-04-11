Анонсированы новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro

Как и ожидалось, Huawei предварительно установила HarmonyOS, свою последнюю внутреннюю операционную систему. Пока что Huawei представила только предварительную версию HarmonyOS 3.0.0 для разработчиков. Изображения показывают Watch GT 3 Pro в двух вариантах дизайна, оба с белыми рамками дисплея. Еще неизвестно, сколько стилей будет доступно, но два, которые уже просочились, указывают на то, что Huawei будет позиционировать Watch GT 3 Pro как умные часы премиум-класса.
К сожалению, ни на одном из изображений не указано, чем Watch GT 3 Pro будет отличаться от обычной модели. По слухам, Huawei выпустит Watch GT 3 Pro в конце этого месяца.