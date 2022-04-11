Анонсированы новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro

Похоже что Huawei готовит к выпуску новую версию Watch GT 3, не путать с Watch 3 или Watch 3 Pro. Watch GT 3 представлены в двух размерах и шести стилях, все с панелями AMOLED. Теперь смарт-часы GT 3 Pro просочились в виде фотографии и официального маркетингового рендера.

Как и ожидалось, Huawei предварительно установила HarmonyOS, свою последнюю внутреннюю операционную систему. Пока что Huawei представила только предварительную версию HarmonyOS 3.0.0 для разработчиков. Изображения показывают Watch GT 3 Pro в двух вариантах дизайна, оба с белыми рамками дисплея. Еще неизвестно, сколько стилей будет доступно, но два, которые уже просочились, указывают на то, что Huawei будет позиционировать Watch GT 3 Pro как умные часы премиум-класса.

К сожалению, ни на одном из изображений не указано, чем Watch GT 3 Pro будет отличаться от обычной модели. По слухам, Huawei выпустит Watch GT 3 Pro в конце этого месяца.
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