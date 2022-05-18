Анонсированы новые смарт-часы BoAt Watch Primia

Один из самых популярных в Индии брендов умных носимых устройств, boAt выпустил в Индии новые бюджетные смарт-часы. Новое устройство, получившее название boAt Watch Primia, обладает множеством привлекательных характеристик и функций.

Часы Primia оснащены круглым циферблатом и 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454 x 454 пикселей. Они имеют металлическую рамку и оснащены двумя кнопками с правой стороны для облегчения навигации по пользовательскому интерфейсу. Смарт-часы имеют функцию вызова Bluetooth со встроенным микрофоном и динамиками, что позволяет удобно совершать звонки или отвечать прямо с умных часов. Эта функция также позволяет умным часам получать доступ к голосовым помощникам Google Assistant, Siri или Alexa, доступным на вашем смартфоне.

Умные часы предлагают функции, связанные со здоровьем, такие как датчик сердечного ритма и датчик SpO2 для контроля уровня кислорода в крови, а также контроля стресса и сна. Умные часы поддерживают Google Fit и Apple Health. Кроме того, пользователи могут соединить смарт-часы с приложением Boat Crest, чтобы получить доступ к своим ежедневным занятиям, индивидуальным планам фитнеса, пройденным шагам, общему пройденному расстоянию и многому другому.

Умные часы имеют несколько спортивных режимов и предлагают все типичные функции умных часов, такие как доступ к уведомлениям, управление мультимедиа и управление камерой. BoAt утверждает, что умные часы могут работать 7 дней без подзарядки и имеют сертификат водонепроницаемости IP67.
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