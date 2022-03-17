Анонсированы смартфоны Samsung Galaxy A73, A53 и A33 5G

Сегодня Samsung анонсировала три новых смартфона серии A. Samsung Galaxy A73 5G является самым большим из трех смартфонов и имеет самый большой дисплей — 6,7-дюймовую панель Super AMOLED с разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц.

Samsung Galaxy A73 предлагает возможности подключения следующего поколения. Безымянный чипсет сочетается с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти, а также слотом для карт памяти microSD до 1 ТБ.

Телефон может похвастаться основной камерой на 108 МП с объективом f/1.8 с OIS, заменяющей старый датчик на 64 МП. Однако на этот раз телеобъектива нет, поэтому телефон полагается на основной датчик с высоким разрешением для увеличения.

К основной камере присоединяются сверхширокоугольная камера на 12 Мп, макрокамера на 5 Мп и датчик глубины на 5 Мп. На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера, встроенная в дисплей. Samsung Galaxy A73 5G будет доступен на некоторых рынках с 22 апреля.

Galaxy A53 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц . Селфи-камера на 32 Мп встроена в дисплей. Новый чипсет может объединять до 12 изображений для улучшенных снимков в ночном режиме.

Он также использует две камеры в портретном режиме для более четкого разделения между объектом и фоном. И у него есть искусственный интеллект, который позволяет ему автоматически выбирать лучшую частоту кадров для записи видео с учетом окружающего освещения.

Емкость аккумулятора выросла до 5000 мАч, что на 500 мАч больше, чем у серии A52. Зарядка остается прежней на уровне 25 Вт. Samsung Galaxy A53 5G поступит в продажу на некоторых рынках 1 апреля.

Размер Galaxy A33 5G примерно такой же, как у A33, но экран у него уменьшен до 6,4 дюйма, а частота обновления — до 90 Гц. Это по-прежнему панель Super AMOLED с разрешением FHD+. Это лучший дисплей, чем у новых Galaxy A23 и M33. Что касается камеры, то в основном модуле находится сенсор на 48 МП и объектив с апертурой f/1.8 и OIS. Сверхширокоугольный модуль имеет датчик на 8 МП, разрешение фронтальной камеры уменьшено до 13 МП. Что касается вспомогательных камер на задней панели, камера макросъемки сохраняет разрешение 5 МП, датчик глубины уменьшен до 2 МП.

Samsung Galaxy A33 5G будет доступен с 22 апреля на некоторых рынках.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A73
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