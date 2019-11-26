Анонсированы умные часы Honor Watch Magic 2 на платформе Kirin A1

Сегодня были анонсированы умные часы Honor Watch Magic 2, которые будут предложены по цене от $155 до $200 и поступят в продажу 12 декабря. Устройство характеризуется однокристальной системой Kirin A1, 32 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти, приемником Bluetooth, модулем NFC, приемником GPS, пульсоксиметром и датчиком ЧСС. Время работы часов составляет до 14 суток (при разговоре через Bluetooth 10 часов).

Завялено 13 вариантов физической активности и 15 видов упражнения. Через официальное приложение можно отследить результаты родных, а также свою физическую активность. На выбор есть две версии часов - AMOLED экран размером 42 мм и AMOLED экран размером 46 мм.