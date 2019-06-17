Antec C400 Glacial в белом цвете

Геймерам очень нравятся комплектующие для компьютера в белом цвете, так как с ними очень легко работать в плане дизайна — к белому цвету отлично подходит любая подсветка, любые компоненты и любой корпус. Видимо, производители тоже это поняли и начали выпускать свои варианты компонентов по вполне разумной стоимости. К примеру, в продажу поступила новая система воздушного охлаждения Antec C400 Glacial, которая выглядит очень стильно — белый вентилятор добавляет устройству особого дизайна и привлекает внимание буквально с первого взгляда. С другой стороны, нужно понимать, что это доступная модель и вентилятор может и красивый, но вот как он будет шуметь в играх или во время работы с тяжелыми приложениями — совсем другой вопрос.