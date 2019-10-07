Antec DP501 White стоит 95 долларов

Многие пользователи мечтают о компьютерном корпусе, у которого будет прозрачная боковая панель, но отказываются о подобного варианта из-за очень высокой цены. Теперь на рынок выходит новый корпус под названием Antec DP501 White, который стоит довольно небольших денег, всего 95 долларов, и за эти деньги вы получаете стильный вариант в белом оформлении со стеклянной панелью и всеми прочими бонусами. Это очень крутой вариант и за эти деньги найти что-то более качественное будет очень даже проблематично. Стоит обратить внимание в том случае, если вы большой фанат именно таких вот геймерских корпусов, ведь Antec DP501 White идеален именно для тех, кто играет в игры и получает от этого удовольствие. Хотя, для работы он тоже очень хорош.