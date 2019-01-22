Antec Dark Avenger DA601 выглядит шикарно

В последнее время производители компьютерных компонентов для игровых систем стали все чаще выпускать интересные варианты с подсветкой и яркими эффектами. Например, вот в продажу поступил новенький корпус Antec Dark Avenger DA601, который смотрится максимально стильно, у него есть много пространства для сборки действительно мощного игрового решения, плюс есть стеклянная панель сбоку. Отличный вариант для тех пользователей, которые хотят получить крутое решение с отличным дизайном и практичными элементами корпуса. Стоимость новинки пока что не сообщается, но ранее компания нас всегда радовала чем-то доступным. Думаю, в этом случае тоже ничего особо не изменится. Да и за такой стильный вариант корпуса не жалко отдать деньги.