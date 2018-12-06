Antec P101 Silent обеспечит вас тишиной

В последнее время производители компьютерных корпусов стали активно вкладывать ресурсы в создание тихих моделей. То есть, новинки все чаще стали рекламировать как бесшумный продукт, способный обеспечить вас тихой работой системы. Для некоторых пользователей это действительно большое преимущество, так как иногда нужно поработать с видео или фото и не хочется, чтобы над ухом жужжал компьютер. С корпусом Antec P101 Silent, к примеру, вы получаете максимально тихий продукт, который не издает лишних звуков и позволяет наслаждаться тихой работой на компьютере. К сожалению, больше никаких особенностей у новинки нет — это вполне стандартный корпус, внутри которого вы можете собрать игровую систему или рабочую платформу. Стоимость пока что под секретом, но мы ждем релиза.