Antec анонсировала блоки питания серии Signature 80 Plus

Компания Antec расширила ассортимент блоков питания новыми моделями Signature. Блоки питания будут доступны мощностью 1000 Вт и 1300 Вт, с сертификатом Titanium и Platinum.

Модели полностью модульные, оснащены функцией Zero dB, то есть вентилятор будет вращаться только с определенной температуры. С помощью OC Link блоки питания можно использовать в тандеме. Качественные японские конденсаторы гарантируют долговечность и надежность.

Antec Signature 80 Plus оснащены защитным набором: защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и других ситуаций.

Блоки питания будут доступны с мая этого года. Производитель гарантирует срок службы 10 лет.