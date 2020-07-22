Antec и ASRock анонсировали корпус для ПК Striker Phantom Gaming Edition

Совместное сотрудничество между Antec и ASRock привело к созданию корпусу Striker Phantom Gaming Edition. Корпус имеет открытую конструкцию с фантастическими возможностями для жидкостного охлаждения. Корпус поддерживает материнские платы размера ITX.

В корпусе реализованы закаленные стекла толщиной 4 мм, которые крепятся на петли. Инженеры реализовали новое место для установки видеокарты, на переднюю панель. Antek Striker Phantom Gaming Edition обеспечивает достаточное место для прокладки кабелей, а также позволяет установить блок питания размера ATX или SFX. Корпус поддерживает установку четырех 120 мм вентиляторов.

В комплекте поставки входит кабель PICe райзер. Панель ввода включает в себя два порта USB 3.0, один порт USB 3.1 Type-C и аудиоразъем. Ожидается, что корпус Antek Striker Phantom Gaming Edition поступит в продажу на этой неделе.
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