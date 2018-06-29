Antec объявляет о выпуске новых высокопроизводительных блоков питания серии Extreme

Antec расширяет свой ассортимент блоков питания с помощью новой серии High Current Gamer Extreme. Линия PSU теперь доступна начиная с 179 евро для модели мощностью 850 Вт и за 209 евро за модель 1000 Вт.

High Current Gamer Extreme оснащен полностью модульной системой управления кабелями, которая позволяет пользователям использовать только те кабели, которые необходимы, значительно упрощает установку и помогает не подключать лишние кабели, которые могут препятствовать и уменьшать поток воздуха. Бесшумный, динамический подшипник и 135 мм вентилятор обеспечивает высокий воздушный поток с большей долговечностью. Режим вентилятора Zero RPM дополнительно обеспечивает более продолжительную и более тихую систему, используя термодатчики для активации вентилятора только тогда, когда вам это нужно.

Серия High Current Gamer Extreme, оснащенная функциями, обеспечивающими максимальную производительность для энтузиастов и игрового сегмента, также обеспечивает новый уровень визуальной привлекательности для ПК с отличным алюминиевым внешним кожухом, покрашенный в элегантный розовое золото. Он имеет сертификацию 80 PLUS Gold, полностью модульные кабеля и 100% японские конденсаторы делают HCG Extreme отличным выбором для надежной и эффективной системы ПК для геймеров и профессионалов.