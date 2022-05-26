Antec представил корпус Cannon Elite

Antec ведущий поставщик высокопроизводительных компьютерных компонентов и аксессуаров для игр, модернизации ПК представил новейший игровой корпус eATX формата Full-Tower: Cannon. В сочетании с технологической эстетикой и уникальным дизайном корпуса новый Antec Cannon представляет собой открытый игровой корпус из алюминиевого сплава, хорошо оснащенный высокой совместимостью и компоновкой для компонентов ПК высокого класса. Полноразмерный корпус Cannon имеет размеры 604 x 261 x 481 мм (ГxШxВ) и легко удовлетворит потребности каждого пользователя ПК.

В Cannon предусмотрено место для двух отдельных контуров жидкостного охлаждения, которые можно установить одновременно. Такая компоновка обеспечивает сверхвысокий стандарт охлаждения графического процессора и процессора. Разнообразные конфигурации предоставляют много возможностей для высококлассных пользователей ПК.

Cannon отличается хорошо обработанными краями панелей и защелкивающимися внутренними панелями, полностью изготовленными из алюминиевого сплава и обработанными на станках с ЧПУ. Он поддерживает до 3-х 360-мм радиаторов одновременно.

Благодаря очень гибким вариантам хранения существует четыре возможных места для хранения 2,5-дюймовых твердотельных накопителей и 3,5-дюймовых жестких дисков

Что касается поддержки вентиляторов, здесь есть место для трех 120 вентиляторы спереди, шесть 120-мм вентиляторов сбоку, а также три 120/140-мм вентилятора сзади корпуса. Чтобы создать аккуратный внешний вид, пространство для укладки кабелей хорошо продумано в центре и внизу корпуса. В комплекте переходной кабель PCI-E 4.0. Графический процессор можно идеально установить как спереди, так и сбоку.