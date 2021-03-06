Antec представила ITX корпус Dark Cube необычной формы

Antec Dark Cube - корпус необычной формы, но с широкими возможностями для энтузиастов.

Корпус Dark Cube поддерживает материнские платы ITX и M-ATX форм-фактора. Модель представлена в двух вариантах и предлагает переднюю панель: из закаленного стекла или сетчатую панель. Новинка поддерживает установку видеокарты длиной до 330 мм, кроме того есть место для 240 мм радиатора водяного охлаждения.

Стенки корпуса Antec Dark Cube изготовлены из алюминиевого сплава толщиной 3 мм. Внутри есть один отсек для 3,5 дюймового диска, один отсек для 2,5 дюймового SSD-накопителя и четыре слота PCIe расширения.

Dark Cube открывается сдвигом, что упрощает сборку системы.

Корпус Antec Dark Cube оценен в 209 евро.