Antec представила корпус DF700 FLUX по цене 86 евро

Antec DF700 FLUX - компьютерный корпус, третий по счету в серии FLUX. Новинка обеспечивает улучшенный воздушный поток. Он поставляется с тремя 120 мм вентиляторами ARGB и одним 120 мм на задней панели.

Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла. Модель поддерживает материнские платы ATX, Micro-ATX, Mini-ITX форм-фактора. Максимальная высота кулера ограничена 175 мм, максимальная возможная длина видеокарты составляет 405 мм. Для дисковой подсистемы есть три крепления для 2,5 дюймовых и до трех 3,5 дюймовых дисков.

Antec DF700 FLUX обеспечивает достаточно места для размещения кабелей. Для подключения корпусных вентиляторов предусмотрен встроенный контроллер. DF700 FLUX поддерживают установку радиаторов сжо до 360 мм. Магнитные пылевые фильтры предотвращают попадание в корпус пыли. На панели ввода расположены два порта USB 3.0, LED-контроллер, аудиоразъем и кнопка питания.