Antec представляет корпус Dark Phantom DP31 Micro-ATX

Antec Inc., ведущий поставщик высокопроизводительных компьютерных компонентов и аксессуаров для игр, модернизации ПК и самостоятельной сборки, представляет новейший корпус Micro-ATX из серии Dark Phantom: DP31. Корпус имеет как визуальные, так и функциональные особенности, такие как отчетливые воздухозаборники в форме когтей и полосы ARGB, создающие эффектный вид. DP31 обеспечивает наилучшее качество сборки благодаря своей небольшой, но мощной конструкции. Это лучший выбор для геймеров, которые предпочитают небольшие кейсы и демонстрации ARGB.

Новый корпус Antec имеет размеры 378 x 212 x 398 мм (Г x Ш x В) и совместим с материнскими платами Micro-ATX и Mini-ITX. Что касается поддержки вентилятора, то в корпусе находятся два 120-мм вентилятора спереди, два 120-мм / два 140-мм вентилятора сверху, а также один 120-мм вентилятор сзади. Боковая панель из закаленного магнитного стекла обеспечивает простоту и удобство сборки, а конструкция без винтов и стальные крышки делают корпус прочным. Для удобства установки предустановлено шесть креплений материнской платы.

Для дополнительного водяного охлаждения DP31 может вместить 240-миллиметровый радиатор спереди и 120-миллиметровый радиатор сзади. В корпусе есть два трансформируемых отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков с возможностью преобразования в 1x SSD, одно место для крепления 2,5-дюймового SSD, а также четыре слота расширения. DP31 имеет замечательное пространство для графического процессора - 275 мм с передним вентилятором или 300 мм без переднего вентилятора. DP31 поддерживает воздушные кулеры высшего класса с максимальной высотой процессорного кулера 150 мм и блоки питания длиной 175 мм с жестким диском или 300 мм без жесткого диска.

На панели ввода-вывода есть кнопка питания и управления светодиодом, два порта USB 2.0, один USB 3.0 и разъемы Mic / HD Audio.

Комментарии и отзывы Antec Dark Phantom DP31 Micro-ATX
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