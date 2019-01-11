Apple 2019 выпустит смартфон с тройной камерой

Компания Apple планирует в 2019 году выпустить смартфон с тройной камерой. Тем временем преемник iPhone XR будет обновлен, по крайней мере, до системы с двумя камерами.

Следующий шаг Apple будет решающим, потому что с момента появления первого iPhone 2019, многие подверглись сомнению из-за неуклюжего дизайна выступа камеры. Несмотря на то, что Iphone были основным источником дохода в течение почти десятилетия, сейчас они переживают фазу замедления, когда Apple сокращает объемы заказов в производственной цепочке и принудительно признает, что замедление экономического роста и насыщение рынка наносят ущерб общему положению дел.