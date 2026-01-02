Apple A20 будет очень дорогим чипом

Будущий процессор Apple A20 готовится к использованию передового 2-нанометрового техпроцесса TSMC, и это сопровождается впечатляющим ростом стоимости, из-за которого он, вероятно, станет самым дорогим чипом в истории компании. По данным тайваньского издания Economic Daily, себестоимость процессора A20 для Apple может достигать 280 долларов за единицу, что означает рост примерно на 80% по сравнению с процессором A19, который используется в текущей линейке iPhone 17. Такой скачок цен объясняется сразу несколькими факторами, включая продолжающееся инфляционное давление на рынке памяти, а также применение TSMC технологии транзисторов первого поколения на основе нанослоёв и сверхэффективных металлических межслойных конденсаторов в рамках техпроцесса N2P.

Как сообщалось ранее, TSMC испытывает серьёзную перегрузку из-за высокого спроса на свой 2-нанометровый техпроцесс N2P, что также напрямую влияет на рост стоимости процессора A20. По слухам, Apple зарезервировала около половины всех доступных 2-нанометровых мощностей TSMC под собственные нужды, тем самым осложнив положение других крупных заказчиков, включая Qualcomm и MediaTek. Сам процессор A20 также примечателен переходом Apple от упаковки InFO к технологии WMCM. Если InFO позволяла интегрировать различные компоненты, включая DRAM, на одном кристалле, то WMCM даёт возможность объединять несколько отдельных кристаллов в единый чип, получив больше возможностей.