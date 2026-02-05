iPhone 17e должны представить уже 19 февраля

По информации, циркулирующей среди производителей чехлов и аксессуаров для устройств Apple, компания якобы планирует представить iPhone 17e без лишнего шума и презентаций уже 19 февраля. При этом стоит учитывать, что Apple традиционно анонсирует новые продукты по понедельникам или вторникам, а иногда по средам, поэтому запуск в четверг выглядит для неё довольно нетипично. Именно по этой причине к данному слуху стоит относиться с определённой долей скепсиса. Тем не менее iPhone 17e, судя по всему, уже вошёл в фазу массового производства, поскольку ранее сообщалось, что будущая бюджетная модель Apple должна была перейти к этому этапу после завершения CES 2026 в начале января. Что касается характеристик, ожидается, что iPhone 17e сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей на базе LTPS с невысокой частотой обновления 60 Гц, что многих разочарует.

При этом бюджетный iPhone наконец откажется от устаревшей «чёлки» в пользу Dynamic Island, тем самым унифицировав дизайн всей линейки iPhone. Ключевым элементом станет процессор A19, который, по предварительным данным, будет на 5–10% быстрее A18, который используется в iPhone 16e. Кроме того, iPhone 17e должен получить модем серии C1 без чипа N1, а также магнитную беспроводную зарядку, фронтальную камеру на 12 Мп, систему Face ID и основную камеру на 48 Мп. Ожидается, что Apple сохранит цену iPhone 17e на уровне 599 долларов, как и у iPhone 16e, но может сделать предложение более привлекательным, увеличив базовый объём встроенной памяти до 256 ГБ.