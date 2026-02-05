iPhone 17e должны представить уже 19 февраля

По информации, циркулирующей среди производителей чехлов и аксессуаров для устройств Apple, компания якобы планирует представить iPhone 17e без лишнего шума и презентаций уже 19 февраля. При этом стоит учитывать, что Apple традиционно анонсирует новые продукты по понедельникам или вторникам, а иногда по средам, поэтому запуск в четверг выглядит для неё довольно нетипично. Именно по этой причине к данному слуху стоит относиться с определённой долей скепсиса. Тем не менее iPhone 17e, судя по всему, уже вошёл в фазу массового производства, поскольку ранее сообщалось, что будущая бюджетная модель Apple должна была перейти к этому этапу после завершения CES 2026 в начале января. Что касается характеристик, ожидается, что iPhone 17e сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей на базе LTPS с невысокой частотой обновления 60 Гц, что многих разочарует.

При этом бюджетный iPhone наконец откажется от устаревшей «чёлки» в пользу Dynamic Island, тем самым унифицировав дизайн всей линейки iPhone. Ключевым элементом станет процессор A19, который, по предварительным данным, будет на 5–10% быстрее A18, который используется в iPhone 16e. Кроме того, iPhone 17e должен получить модем серии C1 без чипа N1, а также магнитную беспроводную зарядку, фронтальную камеру на 12 Мп, систему Face ID и основную камеру на 48 Мп. Ожидается, что Apple сохранит цену iPhone 17e на уровне 599 долларов, как и у iPhone 16e, но может сделать предложение более привлекательным, увеличив базовый объём встроенной памяти до 256 ГБ.
iPhone Fold получит шарнир из жидкого металла…
Apple, похоже, наконец готова использовать свой любимый жидкий металл в куда больших объёмах — по крайней…
Xiaomi повысит цены на свои смартфоны…
Президент Xiaomi уже признал, что из-за роста стоимости накопителей компании пришлось повысить цену на Re…
Redmi Turbo 5 Max получит защиту от воды …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне Redmi Turbo 5 Max, который…
Samsung будет выпускать датчики изображения для iPhone 18 в …
Западные журналисты сообщают, что Samsung готовится установить оборудование для производства CMOS-датчико…
Ноутбук Mechrevo Phenom 15 Pro 2026 оценили в 1105 долларов…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Phenom 15 Pro 2026, которая основана…
Infinix Note Edge оценили в 200 долларов …
Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Note Edge, который основан на 6-нанометровом процессоре Med…
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день…
Прошлое поколение Pura стало заметным, если не сказать глобальным, обновлением в линейке, задав новый век…
Samsung Galaxy Z TriFold будут продавать за 2500 долларов…
Судя по последним утечкам, Samsung намеренно формирует цену на будущий Galaxy Z TriFold так, чтобы сделат…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor