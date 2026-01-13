Xiaomi 17 Max получит батарею на 8000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Xiaomi 17 Max, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, 3-нанометрового производительного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840, крупного дисплея с узкими рамками и основной камеры с новым перископным модулем. Заднего экрана, как в Pro Xiaomi 17 Pro Max, в новинке не будет. Инсайдер Digital Chat Station ранее зарекомендовал себя правдивыми утечками по Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о Realme GT 7 Pro.